Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Временно недоступен" поставлен по одноименной современной немецкой пьесе Петры Вюлленвебер. Это тонкая психологическая драма, в основе которой трагическое событие. Привычная жизнь семьи меняется после того, как в автокатастрофу попадает мама подростков Нико и Веньи. Теперь ребятам предстоит преодолеть тяжелейшее испытание и познать, что такое жизнь без самого близкого человека.

Продолжительность: 1 час 40 минут.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru