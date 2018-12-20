Спектакль "Воспитание Риты"

Возрастное ограничение: 16+.

Сюжет пьесы современного английского драматурга Уилли Расселла "Воспитание Риты" имеет что-то общее с комедией Бернарда Шоу "Пигмалион". Однако в этот раз в прекрасную леди превращается бойкая парикмахерша.

Действие происходит в наши дни, в одном из университетов на севере Англии. Однажды в пыльный кабинет немолодого профессора английской словесности Фрэнка врывается энергичная девушка Рита. Она заявляет, что хочет найти смысл жизни в изучении литературы. Встреча с Ритой круто меняет жизнь Фрэнка. Непредсказуемые повороты сюжета, тонкий лиризм, остроумные диалоги покорят даже самых взыскательных зрителей.

Когда: 12 января в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru