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Спектакль "Волшебное кольцо"
Сегодня, 12:00
863
Alena_Zinovieva

Спектакль "Волшебное кольцо"

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Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Волшебное кольцо" — это увлекательное путешествие к истокам русского бытия. Маленьким зрителям и их родителям покажут веселую историю о крестьянском сыне Ваньке, спасенной им змее Скарапее и захватывающих поисках утерянного сокровища. Рассказанная живым, пластичным языком, она заключает в себе истинно народную мудрость. Игра актеров будет дополняться красивым оформлением сцены, песнями и танцами.

Продолжительность: 1 час

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: estrada.spb.ru

Теги: спектакль волшебное кольцо, театр эстрады имени аркадия райкина, фольклор
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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