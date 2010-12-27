Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Волшебное кольцо" — это увлекательное путешествие к истокам русского бытия. Маленьким зрителям и их родителям покажут веселую историю о крестьянском сыне Ваньке, спасенной им змее Скарапее и захватывающих поисках утерянного сокровища. Рассказанная живым, пластичным языком, она заключает в себе истинно народную мудрость. Игра актеров будет дополняться красивым оформлением сцены, песнями и танцами.

Продолжительность: 1 час

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: estrada.spb.ru