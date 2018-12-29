Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Волшебник Изумрудного города" поставлен по книге известного писателя Александра Волкова. Зрители в компании девочки Элли, ее щенка Тотошки, железного Дровосека, Страшилы и Льва пройдут по дороге из желтого кирпича, чтобы попасть в фантастическую страну. На пути героев ждут необычные жители, диковинные звери, захватывающие, а порою опасные приключения. Но Элли и ее друзья все преодолеют и обретут самое важное – веру в себя, в ценность добра и в силу дружбы.

Когда: 17 января в 11:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru