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Спектакль "Вишневый сад"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Вишневый сад"

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Возрастное ограничение: 16+.

"Вишневый сад" ставили, казалось бы, все театры мира, не говоря уже о Москве и Петербурге. Однако сложнейшая и, по мнению многих, лучшая пьеса Антона Павловича Чехова до сих пор осталась не разгадана. "Отцвели" уже "Вишневые сады" в Петербурге и в БДТ, и в Александринке, и в театре Европы. Теперь сад расцветет на сцене Театра имени Андрея Миронова. При жизни артист тонко и глубоко играл  Лопахина в постановке Валентина Плучека на сцене Московского театра Сатиры в  1984 году.

Продолжительность спектакля: 3 часа

Адрес: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Каменноостровский проспект, 35/75.

Фото: mironov-theatre.ru

Теги: андрей миронов, антон чехов, вишневый сад, театр русская антреприза
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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