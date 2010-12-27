Спектакль "Вишневый сад"

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"Вишневый сад" ставили, казалось бы, все театры мира, не говоря уже о Москве и Петербурге. Сложнейшая и, по мнению многих, лучшая пьеса Антона Павловича Чехова до сих пор до конца не разгадана.

Вишневые сады "отцвели" в Петербурге и в БДТ, и в Александринке, и в театре Европы. Теперь сад расцветет на сцене Театра имени Андрея Миронова. При жизни артист тонко и глубоко играл Лопахина в постановке Валентина Плучека на сцене Московского театра Сатиры в 1984 году.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр русская антреприза имени Андрея Миронова, Большой проспект Петроградской стороны, 75

Фото: mironov-theatre.ru