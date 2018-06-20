Спектакль "Вино из одуванчиков, или Замри"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль поставлен по повести американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери "Вино из одуванчиков". Сегодня это одно из самых популярных произведений во всем мире. В постановке Адольф Шапиро зрители увидят не просто сюжет любимой книги, а серьезное авторское прочтение с аллюзиями и параллелями современности, с отсылками к истории.

Декорации к спектаклю подготовил знаменитый театральных художник, мастер сценографии большой формы Александр Шишкин. Он кардинально изменил сцену ТЮЗа, сместил пространственные акценты и трансформировал актерскую зону в зрительскую.

Продолжительность: 3 часа 15 минут

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: pixabay.com