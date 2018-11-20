Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Вино из одуванчиков, Или Замри" поставлен по повести американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери.

Зрители ТЮЗа увидят не просто сюжет любимой книги, но и серьезное авторское прочтение произведения – с аллюзиями и параллелями современности, с отсылками к истории. Благодаря глубокому и разностороннему осмыслению повести режиссером, на свет родился спектакль, интересный не только молодежи, но и старшему поколению.

Когда: 1 февраля в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: pixabay.com