Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Вий" поставлен по одноименной мистической повести Николая Гоголя. В центре сюжета стоит фигура главного героя — ученого, отнюдь не трусливого философа Хомы Брута. Именно он подвергается испытанию страхом и не выдерживает его. Спаивая, шантажируя, меняя обличие и запугивая Хому, черти не оставляют ему возможности прийти в себя и осознать происходящее.

Куклы, маски, тени — знаки мира неживого стремятся захватить и опустошить душу, не оставив в ней ни одного живого чувства, кроме ужаса и подчинения.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: Большой Театр Кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru