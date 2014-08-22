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Спектакль "В этом милом старом доме"
Сегодня, 18:00
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Спектакль "В этом милом старом доме"

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Показ спектакля "В этом милом старом доме" пройдет в Театре имени Ленсовета 15 сентября. Старт – в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Герои пьесы "В этом милом старом доме" – ленинградская музыкальная династия. Сменяются эпохи, однако по-прежнему людей волнуют одни и те же проблемы. 

В центре сюжета – любовный треугольник, решенный автором в комедийном ключе. В одном номере гостиницы поселяются две женщины. Одна из них приехала, чтобы выйти замуж, другая – чтобы навестить мужа и детей, которых когда-то оставила. Они даже и не предполагают, что бурно обсуждают одного и того же мужчину. 

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: в этом милом старом доме, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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