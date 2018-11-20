Спектакль "Том Сойер"

Возрастное ограничение: 10+.

Веселые и необыкновенные приключения двух неразлучных друзей Тома Сойера и Гекльберри Финна перенесут зрителей ТЮЗа в мир детства, где царит безудержная фантазия и озорство. Жизнь этих мальчишек насыщена важными делами, друзьям некогда скучать.

Спектакль поставлен по книге Марка Твена "Приключения Тома Сойера". В постановке задействованы анимированные видео-проекции, которые создают на сцене захватывающий, а порой мистический 3D-фильм.

Когда: 3 февраля в 11:00 и в 16:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru