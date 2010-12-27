В театре имени Ленсовета сыграют двухчасовую рок-историю про взаимоотношения влюбленных пар.

Спектакль "The Demons" ("Демоны") поставлен по жесткой пьесе шведского драматурга Ларса Нурена. На сцене звучат сонеты Шекспира, поэзия Гейне и Превера и психоделический рок группы DOORS.

Сюжет рассказывает о жизни двух супружеских пар. Первые влюблены друг в друга до безумия, совместная жизнь вторых превращается в муки, которые невозможно закончить. В двухчасовой постановке зрители увидят изменение отношений между этими людьми.

Когда: 25 октября в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru