Спектакль "Тень дерева"

Возрастное ограничение: 16+.

Современный российский драматург Екатерина Нарши и режиссер Мария Романова предлагают зрителям посмотреть на странную историю о Человеке, который выбирает в спутники жизни Тень дерева, растущего за окном. Заявленный жанр спектакля "веский повод для нежности" говорит о пристальном внимании к Человеку. Уходя от суеты и хаоса внешнего мира, не становимся ли мы "сухим деревом", теряющим возможность любить?

Продолжительность: 1 час 15 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru