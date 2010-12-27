Спектакль "Тень дерева"

Возрастное ограничение: 16+.

Современный российский драматург Екатерина Нарши и режиссер Мария Романова предлагают зрителям странную, завораживающую историю о Человеке в комнате, который выбирает себе в спутники жизни Тень дерева, растущего за окном. Заявленный жанр спектакля звучит как "Веский повод для нежности".

Существуя среди суеты и хауса, не становимся ли мы "сухим деревом", теряющим возможность любить? Можно ли докричаться друг до друга, убедить себя в необходимости поступиться личной территорией ради любимого человека? Часто мы соглашаемся быть вместе с другим человеком, опасаясь лишения личного пространства, потери "своего дерева".

Когда: 15 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru