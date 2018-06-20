Спектакль "Театр мне, что ли, к черту послать?"

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Еще в молодости Антон Павлович Чехов сказал, что никогда не женится, а если женится, то будет жить с женой в разных городах. Судьба не прощает таких обмолвок. В конце жизни писатель оказался прикован к постели на Ялте, а его жена, ведущая актриса Московского художественного театра Ольга Леонардовна Книппер, продолжала работать в Москве.

В основе спектакля "Театр мне, что ли, к черту послать?" лежит переписка двух творческих личностей, которая полна нежности, юмора и грусти. Спектакль не о сложностях взаимоотношений Чехова с женой, а о сильной женщине, актрисе, ее таланте и счастье.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Камерная сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru