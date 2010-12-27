Возрастное ограничение: 16+.

Однажды, еще в молодости, Антон Павлович Чехов заявил, что никогда не женится, а если женится, то будет жить с женой в разных городах. В конце жизненного пути его желание исполнилось. Болезнь приковала писателя к Ялте, а его жена, ведущая актриса Московского художественного театра Ольга Леонардовна Книппер находилась в Москве.

Супруги переписывались. Их письма полны нежности, юмора и грусти. Спектакль "Театр мне что ли, к черту послать?" не столько о сложностях взаимоотношений Чехова и Книппер, сколько о судьбе женщины, о ее таланте, счастье, горе и любви.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Камерная сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru