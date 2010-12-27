Возрастные ограничения: 16+.

В театре имени Ленсовета сыграют двухчасовую рок-историю о жизни двух супружеских пар. Первые влюблены друг в друга, совместная жизнь вторых уже давно превратилась в муку, которую невозможно закончить.

Спектакль "The Demons" ("Демоны") поставлен по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена. На сцене прозвучат сонеты Шекспира, поэзия Гейне и Превера и психоделический рок группы DOORS.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru