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Спектакль THE DEMONS
Сегодня, 19:00
824
Alena_Zinovieva

Спектакль THE DEMONS

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Возрастные ограничения: 16+.

В театре имени Ленсовета сыграют двухчасовую рок-историю о жизни двух супружеских пар. Первые влюблены друг в друга, совместная жизнь вторых уже давно превратилась в муку, которую невозможно закончить.

Спектакль "The Demons" ("Демоны") поставлен по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена. На сцене прозвучат сонеты Шекспира, поэзия Гейне и Превера и психоделический рок группы DOORS.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: the demons, сергей перегудов, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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