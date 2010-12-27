Спектакль "Свободная пара"

Возрастное ограничение: 16+.

Что может учудить семейная пара, которая вместе уже долго-долго лет? Можно ли сохранить супружеские отношения, пользуясь свободой и изменяя друг другу? Насколько могут быть свободными в своих отношениях мужчины и женщины? Вспоминая и проигрывая на сцене свою многолетнюю историю, герои задаются кардинальными вопросами жизни и пытаются вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья.

Продолжительность: 1 час 55 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru