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Спектакль "Свободная пара"
Сегодня, 19:30
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Свободная пара"

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Возрастное ограничение: 16+.

Что может учудить семейная пара, которая вместе уже долго-долго лет? Можно ли сохранить супружеские отношения, пользуясь свободой и изменяя друг другу? Насколько могут быть свободными в своих отношениях мужчины и женщины? Вспоминая и проигрывая на сцене свою многолетнюю историю, герои задаются кардинальными вопросами жизни и пытаются вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья.

Продолжительность: 1 час 55 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: мужчина и женщина, спектакль свободная пара, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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