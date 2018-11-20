Спектакль "Свободная пара"

Возрастное ограничение: 16+.

Что может учудить семейная пара, которая вместе уже долгое время? Можно ли сохранить супружеские отношения, пользуясь свободой, без серьезных взаимных обязательств и верности? Насколько могут быть свободными в своих отношениях мужчины и женщины? Этими и другими вопросами задаются герои, проигрывая на сцене свою многолетнюю семейную историю. Они пытаются вернуть давно утраченный смысл такими понятиями, как счастье, любовь, семья.

Когда: 5 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru