Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Странники" поставлен по одноименному рассказу Андрея Платонова. В его произведении соединилась простота и глубина понимания жизни, реальность перемешалась с фантазией, а трагичность с иронией. Персонажи Платонова ищут ответ как на житейские вопросы, так и на философские.

Спектакль по рассказам Платонова — это возможность прислушаться к слову и языку автора, поразмышлять о потребности человека в любви, о невозможности приближения к тайнам бытия.

Когда: 26 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru