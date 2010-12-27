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Спектакль "Сотворившая чудо"
Сегодня, 19:30
610
Alena_Zinovieva

Спектакль "Сотворившая чудо"

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Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Сотворившая чудо" поставлен по одноименной пьесе драматурга Уильяма Гибсона. В основу сценария взят исторический факт, который давно стал национальной гордостью американцев.

Сюжет рассказывает о первой слепоглухонемой писательнице и художнице XIX века Элен Келлер. Трогательная, смешная и пронзительная история обучения безнадежно больной девочки не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это пьеса о взаимоотношениях  Учителя и Ученика, о борьбе за пробуждение разума и воскрешение человеческой души.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: сотворившая чудо, театр имени ленсовета, элен келлер
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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