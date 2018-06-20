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Спектакль "Сотворившая чудо"
Сегодня, 19:30
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Сотворившая чудо"

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Возрастное ограничение: 12+.

Первая слепоглухонемая писательница и художница XIX века Элен Келлер давно стало национальной гордостью американцев, а история обучения безнадежно больной девочки — сенсацией и легендой.

На основе этого исторического факта драматург написал трогательную, смешную и пронзительную пьесу о взаимоотношениях  Учителя и Ученика, о борьбе за пробуждение разума и воскрешение человеческой души.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: сотворившая чудо, театр имени ленсовета, элен келлер
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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