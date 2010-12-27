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Спектакль "Сотворившая чудо"
Сегодня, 19:30
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Сотворившая чудо"

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Возрастное ограничение: 12+.

Имя первой слепоглухонемой писательницы и художницы XIX века Элен Келлер давно уже стало национальной гордостью США, а сама история безнадежно больной девочки — сенсацией и легендой.

На основе этого биографического факта драматург театра имени Ленсовета создал трогательную и смешную пьесу "Сотворившая чудо". Сюжет рассказывает о взаимоотношениях Учителя и Ученика, о борьбе за пробуждение разума и воскрешение человеческой души. Зрителей ждет множество психологических поворотов, комедийных и драматических ситуаций. Семейная история дома Келлеров обещает быть острой, взрывчатой и невероятно увлекательной.

Продолжительность: 3 часа.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: спектакль сотворившая чудо, театр имени ленсовета, элен келлер
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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