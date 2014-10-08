Спектакль "Сон об осени"

В спектакле "Сон об осени" реализм граничит со сновидческим эскапизмом. Истории прописаны в нескольких измерениях.
Постановка – о попытках вернуть любовь, прерванную на старте. Годы спустя пара встречается снова. Она по-прежнему одна, а у него появились жена и дети.
Для того, чтобы обрести счастье и свободу, герои ищут выход из печальной реальности, в которой они становятся заложниками ошибочных решений. Мужчина и женщина бегут в мир снов и фантазий.
Фото: kudago.com
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