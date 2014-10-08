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Спектакль "Сон об осени"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Сон об осени"

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Спектакль "Сон об осени" пройдет 3 октября в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

В спектакле "Сон об осени" реализм граничит со сновидческим эскапизмом. Истории прописаны в нескольких измерениях. 

Постановка – о попытках вернуть любовь, прерванную на старте. Годы спустя пара встречается снова. Она по-прежнему одна, а у него появились жена и дети. 

Для того, чтобы обрести счастье и свободу, герои ищут выход из печальной реальности, в которой они становятся заложниками ошибочных решений. Мужчина и женщина бегут в мир снов и фантазий. 

Фото: kudago.com 

Теги: сон об осени, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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