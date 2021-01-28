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Спектакль "Сон об осени"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Сон об осени"

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Спектакль "Сон об осени" представят в Театре имени Ленсовета 10 сентября. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Норвежец Юн Фоссе – один из самых ярких представителей современной скандинавской драматургической школы. Реализм на грани со сновидческим эскапизмом, истории, которые прописаны в нескольких измерениях, – фактура его произведений близка к постановочной манере Юрия Бутусова. 

"Сон об осени" – история о попытках вернуть любовь, прерванную в начале. Пара влюбленных встречается снова спустя годы. Она все еще одна, а у него появилась семья, поэтому он не может быть свободным в своих чувствах. Так, они ищут выход из печальной реальности и бегут в ирреальный мир снов и фантазий. 

Фото: kudago.com

Теги: сон об осени, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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