Спектакль "Сон об осени" представят в Театре имени Ленсовета 10 сентября. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Норвежец Юн Фоссе – один из самых ярких представителей современной скандинавской драматургической школы. Реализм на грани со сновидческим эскапизмом, истории, которые прописаны в нескольких измерениях, – фактура его произведений близка к постановочной манере Юрия Бутусова.

"Сон об осени" – история о попытках вернуть любовь, прерванную в начале. Пара влюбленных встречается снова спустя годы. Она все еще одна, а у него появилась семья, поэтому он не может быть свободным в своих чувствах. Так, они ищут выход из печальной реальности и бегут в ирреальный мир снов и фантазий.

Фото: kudago.com