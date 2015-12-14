Спектакль "Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца"

Возрастное ограничение: 16+.

"Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца" — это смешная история, написанная актером Леонидом Филатовым по мотивам русского фольклора. Мотивы выбраны самые русские, персонажи самые узнаваемые, а текст, вероятно, один из самых запоминающихся.

Здесь герои русских сказок, дабы омолодиться, скачут из кипящего молока в ледяную прорубь, потом в кисель, потом "эшо куды-нибудь"... вплоть до безвременной кончины "от отсутствия ума". Актер же остается "целёхоньким весьма".

Продолжительность: 1 час 10 минут

Адрес: Арт-кафе "Подвалъ бродячей собаки", Итальянская улица, 4

Фото: vsobaka.ru