Возрастное ограничение: 12+.

Моноспектакль "Москва-Петушки" поставлен по мотивам одноименной поэмы Венедикта Ерофеева.

По сюжету главный герой — интеллектуальный алкоголик Венечка — едет на электричке по 125-километровому железному маршруту "Москва-Петушки" к любовнице и ребенку. В вагоне он пускается в длинные монологи об алкоголе, истории, философии, культуре и политике. Он непрерывно пьет и болтает с попутчиками. Выпитое приводит к погружению в мир грез, где Венечка становится предводителем революции в Петушинском районе.

Адрес: Арт-кафе "Подвалъ бродячей собаки", Итальянская улица, 4

Фото: spb-kassir.ru