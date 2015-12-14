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Моноспектакль "Москва-Петушки"
Сегодня, 19:30
360
Alena_Zinovieva

Моноспектакль "Москва-Петушки"

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Возрастное ограничение: 12+.

Моноспектакль "Москва-Петушки" поставлен по мотивам одноименной поэмы Венедикта Ерофеева.

По сюжету главный герой — интеллектуальный алкоголик Венечка — едет на электричке по 125-километровому железному маршруту "Москва-Петушки" к любовнице и ребенку. В вагоне он пускается в длинные монологи об алкоголе, истории, философии, культуре и политике. Он непрерывно пьет и болтает с попутчиками. Выпитое приводит к погружению в мир грез, где Венечка становится предводителем революции в Петушинском районе.

Адрес: Арт-кафе "Подвалъ бродячей собаки", Итальянская улица, 4

Фото: spb-kassir.ru

Теги: арт-кафе подвалъ бродячей собаки, венедикт ерофеев, москва-петушки
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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