Спектакль "Синие розы" в Молодежном театре на Фонтанке

Главная героиня Лора больна и находится на грани глубокой депрессии. К тому же, она прихрамывает – это часть внутренней несвободы, не дающей ей поверить в себя. Образ главной героини, как и образ ее родителей, был списан Уильямсом со своих родных. Драматург описал близких людей с острой болью и большой привязанностью. А режиссеру Льву Шехтману очень тонко удалось передать все эти образы.
Место: Молодежный театр на Фонтанке (наб. реки Фонтанки, д. 114)
Цена: от 200 до 1100 рублей
Возрастное ограничение: 16+
Фото: Молодежный театр на Фонтанке
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