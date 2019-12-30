Спектакль "Серебряное копытце"

Возрастное ограничение: 4+.

Новый новогодний спектакль Большого театра кукол "Серебряное копытце" поставлен по одноименной сказке Павла Бажова. Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших девчонок взяли в барскую рукодельню, а еще одна шести годков никому не нужна. Но нашелся добрый человек, старик Кокованя. Долго он думал, долго, да все же решился забрать к себе девчушку. Для того чтоб Даренка с ним пошла, сочинил сказку про козлика Серебряное копытце. Согласилась девочка, забрал ее Кокованя к себе, а вместе с ней и кошку ее любимую. Так и стали жить вместе: Кокованя, Даренка, Мурёнка, а в голове, да в сердце у всех Козлик Серебряное копытце...

Время: 11:00 и 14:00

Продолжительность: 50 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru