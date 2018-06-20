Спектакль "Птицы"

Возрастное ограничение: 6+.

В основе спектакля "Птицы" песенно-сказительные истории, русские народные сказки, где сюжет завязан на птицах. Это "Белая лебёдушка", "Привередница" (более известное название "Гуси-лебеди") и "Белая уточка". Зрители смогут насладиться лиричными, глубокими и в то же время озорными сказаниями о простых истинах, о силе добра, зла, о законах и жизненных циклах сказки. Все это соединится на сцене с живым ансамблевым пением.

Продолжительность: 1 час 5 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru