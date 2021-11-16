Спектакль "Просто бэби, или Любовь по-французски"

Бизнесмен Эдмонд Фонтаж желает выдать дочь замуж за своего делового партнера, однако Кристиана длительное время влюблена в отцовского секретаря Огюстена. Также становится известно, что у Эдмонта есть внук.
Проблемы отцов и детей становятся совсем запутанными, когда у отпрысков появляются собственные дети. По-французски легкая и остроумная комедия "Просто бэби, или Любовь по-французски" – извечная история о неразберихе, происходящей в каждом семействе.
Фото: artlo.ru
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