Спектакль "Просто бэби, или Любовь по-французски"

Комедию "Просто бэби, или Любовь по-французски" покажут 30 июля в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Спектакль начнется в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Бизнесмен Эдмонд Фонтаж желает выдать дочь замуж за своего делового партнера, однако Кристиана длительное время влюблена в отцовского секретаря Огюстена. Также становится известно, что у Эдмонта есть внук.

Проблемы отцов и детей становятся совсем запутанными, когда у отпрысков появляются собственные дети. По-французски легкая и остроумная комедия "Просто бэби, или Любовь по-французски" – извечная история о неразберихе, происходящей в каждом семействе.

Фото: artlo.ru