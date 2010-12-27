Спектакль "Просто Бэби"

Возрастное ограничение: 16+.

По-французски легкая и остроумная комедия "Просто Бэби" — это извечная история о той неразберихе, которая происходит в каждом семействе, когда дети взрослеют.

Действие разворачивается в доме Фонтанж. Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтанж желает выдать дочь за делового партнера, однако Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря — доброго и порядочного, но небогатого Огюстена. Ситуация становится еще более запутанной, когда глава семейства узнает, что у него есть внук.

Поход на этот спектакль станет подарком для всех истинных ценителей театра. На сцену выйдет поистине звездный актерский состав: народный артист России Семен Стругачев, Александр Тютрюмов, Андрей Носков, неподражаемые Светлана Пермякова и Елена Вершинина, а также Дмитрий Аверин и Юлия Ваганова.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: bileter.ru