Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Посох, Палка и Палач" поставлен по пьесе австрийской писательницы, поэта и драматурга Эльфриды Елинек. Эта женщина культивирует искусство эпатажа, протеста и бунта. Из-за этого она раз за разом натыкается на резкое противодействие публики. Столь резкое и откровенное, что в конце 1990-х гг. она заговорила об усталости и даже безнадежности борьбы со злом.

Однако когда происходит дерзкое убийство четырех цыган, пытавшихся убрать доску с надписью "Цыгане, убирайтесь в свою Индию", у писательницы срабатывает самодельное взрывное устройство. Это событие потрясло Елинек до глубины души. Своей пьесой она вновь решила растормошить общество, которое довольно спокойно приняло это известие.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru