Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Палата №6" поставлен по одноименному произведению Антона Павловича Чехова. История, в которой сумасшедшие люди оказываются единственными, кто сохранил достоинство и рассудок, всегда вызывала отклик в человеческом сердце.

Действие разворачивается в провинциальном городке. Врач Рагин вдруг обратил особое внимание на одного пациента, живущего в шестой палате, которая находится за пределами больницы.

Спектакль построен таким образом, что все действие разворачивается в предельной близости от зрителя. Все это сделано для того, чтобы стало понятно, что та граница, которую провели между клиническими сумасшедшими и людьми, которых принято называть нормальными, на самом деле очень условна.

Адрес: Театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Большой проспект П.С. 75/35

Фото: mironov-theatre.ru