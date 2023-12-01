Спектакль "Остров заблудших душ" представят 22 декабря во Дворце искусств Ленобласти. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Остров заблудших душ" создавали для тех, кто устал от нравоучений, философии и банальных сюжетов. История расскажет о любви, изменах и об интеллектуальных поединках.

Комедия поставлена по пьесе ирониста современности Вуди Аллена Central Park West. В центре событий оказывается успешный психоаналитик Филлис. Героиня помогает людям при деньгах решать психологические проблемы. И женщине кажется, что ее семья идеальна, но однажды становится известно об измене мужа Сэма.

Персонаж зовет к себе подругу Кэрол для того, чтобы поделиться информацией, однако она и является той самой любовницей. Также к событию причастен некий Говард. Концовка станет неожиданной для зрителя.

Фото: la-teatr.ru