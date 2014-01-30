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Спектакль "Операция "Развод"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Операция "Развод"

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Комедию "Операция "Развод" представят 28 июля в ДК "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Режиссер-постановщик Александр Синотов выпустил авантюрную комедию, созданную в лучших традициях таких знаменитых фильмов, как "Блеф", "Ва-Банк" и "11 Оушенов". В этом спектакле есть и что-то детективное, и что-то драматическое, однако актеры превращают все происходящее в настоящий гротеск. 

Обе части комедии по-своему интересны, но самое динамичное и яркое действие ожидает зрителей, конечно, ближе к финалу. Спектакль "Операция "Развод" – из разряда тех, на которые хочется сходить повторно, поскольку сюжет и шутки не надоедают. 

Фото: estrada.spb.ru

Теги: дк выборгский, комедия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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