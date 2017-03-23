Спектакль "О чем плачут мужчины, или Репетиция банкета"

Зрители спектакля узнают, о чем говорят мужчины на банкете, рыбалке, в клубе и гараже. В необязательных диалогах и анекдотах они сбрасывают все маски и стереотипы, и оказывается, что за строгой одеждой скрываются чувствительные и отважные герои.
По сюжету в городе N мужчины готовятся к банкету. День будет напряженным и стремительным. Любое мероприятие в трудовом коллективе – проверка на прочность, щедрость и моральную устойчивость.
Эта комедия – о любви и нежности, мужчинах и женщинах.
Фото: fondbezrukova.ru
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