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Спектакль "О чем плачут мужчины, или Репетиция банкета"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "О чем плачут мужчины, или Репетиция банкета"

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Комедию "О чем плачут мужчины, или Репетиция банкета" покажут 1 ноября во Дворце культуры "Выборгский". Начнется спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Зрители спектакля узнают, о чем говорят мужчины на банкете, рыбалке, в клубе и гараже. В необязательных диалогах и анекдотах они сбрасывают все маски и стереотипы, и оказывается, что за строгой одеждой скрываются чувствительные и отважные герои. 

По сюжету в городе N мужчины готовятся к банкету. День будет напряженным и стремительным. Любое мероприятие в трудовом коллективе – проверка на прочность, щедрость и моральную устойчивость. 

Эта комедия – о любви и нежности, мужчинах и женщинах. 

Фото: fondbezrukova.ru 

Теги: дк выборгский, комедия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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