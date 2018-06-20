Спектакль "Начало. Рисунок первый"

Возрастное ограничение: 6+.

"Начало. Рисунок первый" — это спектакль-эксперимент, рассказывающий о создании мира и человека с самого начала. Главный герой — первый Человек — попадает в компанию пяти Ангелов. Они становятся для него родителями, друзьями и учителями. Человек получает самые необходимые знания, чтобы в мире воцарилась гармония. Он учится говорить, чувствовать и смеяться. Но, оказывается, этого недостаточно, чтобы быть счастливым.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена

Фото: tyuz-spb.ru