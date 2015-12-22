Спектакль "Миллионерша"

Зрителей ждет история о сумасшедшей любви и деньгах. Главные герои - это представители высшего класса Англии. Неверный супруг изменяет героине Эпифании с ее подругой. Обиженная девушка начинает им мстить, но совершенно неожиданно влюбляется в простого врача.
Над постановкой работал режиссер Михаил Апарцев. В главной роли выступает заслуженная артистка России Анастасия Мельникова.
Когда: 12 августа в 19:00
Место: Театр комедии им. Акимова (Невский проспект, 56)
Продолжительность: 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возврастное ограничение: 16+
Билеты: "Яндекс.Афиша"
Фото: Театральная афиша
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