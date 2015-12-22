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Спектакль "Миллионерша"
Сегодня, 19:00
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Cherepanov

Спектакль "Миллионерша"

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Театр комедии имени Акимова приглашает на спектакль по произведению Бернарда Шоу.

Зрителей ждет история о сумасшедшей любви и деньгах. Главные герои - это представители высшего класса Англии. Неверный супруг изменяет героине Эпифании с ее подругой. Обиженная девушка начинает им мстить, но совершенно неожиданно влюбляется в простого врача. 

Над постановкой работал режиссер Михаил Апарцев. В главной роли выступает заслуженная артистка России Анастасия Мельникова.

Когда: 12 августа в 19:00

Место: Театр комедии им. Акимова (Невский проспект, 56)

Продолжительность: 2 часа 40 минут, 1 антракт

Возврастное ограничение: 16+

Билеты: "Яндекс.Афиша"

Фото: Театральная афиша

Теги: спектакль миллионерша, театр комедии им акимова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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