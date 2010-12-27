Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Правда-хорошо, а счастье лучше" поставлен по мотивам одноименного произведения Александра Островского. Интрига пьесы, на первый взгляд, не сложна и обычна. В доме богатой купчихи Мавры Тарасовны Барабошевой все чинно, строго и безупречно. Однако если копнуть глубже, то можно увидеть, что пьяница и тряпка сын растратил деньги, приказчики подделывают документы, а садовник ворует яблоки. Да и сама Мавра не без греха. Властная хозяйка закрывает глаза на "слабости" сына и домашних, лишь бы все было по ее воле. В привычный порядок вещей не вписываются только бедный служащий Платон, который всем говорит правду, и красавица-внучка Поликсена, девушка на выданье, унаследовавшая крутой нрав бабушки, и некстати влюбившаяся в Платона.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр Комедии им. Н.П. Акимова, Невский проспект, 56

Фото: akimovkomedia.ru