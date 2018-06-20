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Спектакль "Мертвые души"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Мертвые души"

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Возрастное ограничение: 16+.

25 апреля на сцене Театра имени Ленсовета состоится премьерный показ спектакля "Мертвые души" по Н.В. Гоголю. Актеры стряхнут толстый слой пыли с хрестоматийной русской поэмы и с помощью великого текста ответят на вопросы сегодняшнего бытия.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Анна Ковальчук и Александр Новиков, народный артист России Сергей Мигицко, артисты театра и кино Сергей Перегудов, Лаура Пицхелаури и другие.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: мертвые души, николай васильевич гоголь, театра имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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