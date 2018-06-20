Спектакль "Мертвые души"

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25 апреля на сцене Театра имени Ленсовета состоится премьерный показ спектакля "Мертвые души" по Н.В. Гоголю. Актеры стряхнут толстый слой пыли с хрестоматийной русской поэмы и с помощью великого текста ответят на вопросы сегодняшнего бытия.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Анна Ковальчук и Александр Новиков, народный артист России Сергей Мигицко, артисты театра и кино Сергей Перегудов, Лаура Пицхелаури и другие.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru