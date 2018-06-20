Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Медея" — это история о колхидской царевне, волшебнице и возлюбленной аргонавта Ясона, сбежавшей с ним из Колхиды в Грецию. В итоге женщина оказывается преданной супругом.

Новая работа молодого петербургского режиссера Евгении Сафоновой посвящена поиску ответов на вопросы: "Что такое предательство", "Что значит быть чужим" и "Какова природа мужского и женского".

Продолжительность: 1 час 35 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru