Спектакль "Медея"

Возрастное ограничение: 18+.

Новый спектакль молодого петербургского режиссера Евгении Сафоновой рассказывает миф о Медее — колхидской царевне, волшебнице и возлюбленной аргонавта Ясона. Она сбежала с любовником из Колхиды в Грецию, но, в конце концов, была предана им. Этим сюжетом в разные времена были вдохновлены драмы Еврипида и Сенеки, оперы Керубини и Шарпантье, кинофильмы Пазолини, Триера и отразившая трагический опыт ХХ века пьеса Хайнера Мюллера.

Когда: 23 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru