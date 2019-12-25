Спектакль "Марлен, рожденная для любви"

Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль создан на основе писем, воспоминаний, дневников Марлен Дитрих и ее современников. Марлен Дитрих – одна из самых известных актрис Голливуда. Она родилась в 1901 году и прожила жизнь длиною почти в век.

История жизни Марлен – это не только ее киноработы в Голливуде, это череда встреч и расставаний. Ее друзьями были великие люди: актер Жан Габен, писатели Эрих-Мария Ремарк и Эрнест Хемингуэй, режиссер Джозеф фон Штернберг и др. Марлен влюблялась роковым образом и навсегда, а потом расставалась — и влюблялась снова. За свои 90 лет она прожила много "жизней", и все они были интересны и уникальны

Жанр спектакля определен как "шоу-драма". Драма – история жизни Марлен Дитрих, шоу – ее песни в исполнении Заслуженной артистки России Нины Мещаниновой.

Длительность: 2 часа

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com