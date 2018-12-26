Спектакль "Мама-Кот"

Возрастное ограничение: 6+.

Мюзикл для всей семьи "Мама-Кот" придумал московский актер и драматург Александр Шаврин, основываясь на повести чилийского писателя Луиса Сепульведа. В центре сюжета история четырех портовых котов, которые берут на воспитание птенца чайки.

Музыку к этому доброму спектаклю написал знаменитый российский музыкант, участник бит-квартета "Секрет" Максим Леонидов, поставил его известный актер и режиссер Андрей Носков.

Когда: 23 июня в 12:00 и 17:00

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: estrada.spb.ru