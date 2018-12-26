Спектакль "Мама-Кот"

Мюзикл для всей семьи "Мама-Кот" придумал московский актер и драматург Александр Шаврин, основываясь на повести чилийского писателя Луиса Сепульведа. В центре сюжета история четырех портовых котов, которые берут на воспитание птенца чайки.
Музыку к этому доброму спектаклю написал знаменитый российский музыкант, участник бит-квартета "Секрет" Максим Леонидов, поставил его известный актер и режиссер Андрей Носков.
Когда: 23 июня в 12:00 и 17:00
Продолжительность: 2 часа
Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27
Фото: estrada.spb.ru
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