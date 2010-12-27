Спектакль "Макбет.Кино"

Возрастное ограничение: 18+.

Самая короткая пьеса Шекспира стала поводом для самого долгого спектакля Юрия Бутусова: 5 часов с тремя антрактами, но это того стоит. Неординарная и оригинальная подача одной из самых кровавых пьес драматурга. Виртуозные костюмы и микс музыкальных сочинений, от Монтеверди до Джексона. Эта постановка – своеобразная художественная энциклопедия со множеством историй о мире и человеческом бытие.

Когда: 24 февраля в 18:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru