Спектакль "Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко"

Возрастное ограничение: 12+.

Лирическая комедия с самого начала погружает зрителя в мир русской деревни. В доме коренного сибиряка Тимофея, живущего с женой, дочерью и матерью, останавливается столичный художник. Привлекательная внешность гостя, его задор и городские манеры становятся причиной для ревности ухажера дочери. С этого момента и разворачивается любовно-детективная интрига.

В ролях: Нина Усатова, Леонид Громов, Зоя Буряк, Нина Семенова, Дмитрий Малашенко, Олег Якунин

Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

Когда: 18 октября в 19:00

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvdk.ru