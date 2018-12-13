Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Лев, колдунья и платяной шкаф" поставлен по одноименной книге Клайва С. Льюиса. История автобиографична: в 1940 году во время войны английских детей эвакуируют из крупных городов в сельскую местность. По легенде писатель принимает у себя в доме четверых ребят. Чтобы найти с ними общий язык, он пишет сказочную книгу.

По сюжету Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси гостят у профессора Дигори Керка. Как-то раз, играя в прятки, они находят в старом шкафу дверь в волшебную страну Нарнию. Дети попадают в мире, где ведется своя война — между Львом и Белой Колдуньей. Ребятам предстоит найти способ остановить войну и научится не поддаваться страху.

Когда: 12 мая 12:00 и 17:00

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru