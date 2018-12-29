Спектакль "Летучкина любовь"

Возрастное ограничение: 12+.

В жизни каждого подростка бывают моменты, когда время словно останавливается, и непонятно, что делать дальше. Герои фантастической комедии Роберта Орешника "Летучкина любовь" попадают в некое пространство между небом и землей, где за ругательства раздаются неведимые подзатыльники, а Ангел распевает песенки. Может быть, это всего лишь сон? В любом случае, персонажи оказываются в пограничной ситуации, способной с ног на голову перевернуть их жизни.

Когда: 18 января в 18:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru