Спектакль "Летний день"

Возрастное ограничение: 16+.

Как-то раз, в один погожий летний день судьба столкнула двух совершенно разных людей. Один из них неудовлетворенный своей жизнью неудачник. Он пришел в сад, чтобы свести счеты с жизнью. Второй человек, напротив, успешен. Удача преследует его абсолютно во всех начинаниях. Но какого же будет удивление первого, когда он узнает, что второй пришел в сад с той же целью, что и он.

Территория летнего сада в этом спектакле становится пространством для самоанализа и рассуждения о смысле жизни. Вместе с героями пьесы создатели ищут ответ на извечный вопрос – что же такое счастье?

Когда: 4 января в 20:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Новая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru